Grey's Anatomy saison 16 : le départ d'Alex bientôt expliqué ? La showrunner donne des indices

Dans quelques semaines, le 11 mars plus exactement, la saison 16 de Grey's Anatomy débarque en France sur TF1. Si vous êtes fans d'Alex Karev, on vous conseille de bien profiter des premiers épisodes : le personnage n'apparaîtra plus dans la série après l'épisode 8. Le 10 janvier 2020, Justin Chambers annonçait qu'il quittait la série pour se consacrer à d'autres projets et on apprenait que sa dernière scène avait déjà été diffusée. Depuis, la série donne de petits indices sur le destin d'Alex, parti aider sa mère dans l'Iowa. Dans l'épisode 13 diffusé jeudi dernier aux USA sur ABC, sa femme Jo expliquait ne plus avoir de nouvelles de lui.

A quand des réponses sur le départ d'Alex ?

De nombreux fans de la série médicale se demandent quand le départ d'Alex sera expliqué. Krista Vernoff, showrunner de Grey's Anatomy et de son spin-off, Station 19, a (presque) donné la réponse. Cette dernière a confié à Variety que l'on aura des réponses à nos questions dans les semaines à venir. "Nous illuminons épisode après épisode l'histoire d'Alex. Il va nous falloir encore quelque épisodes pour y arriver et donner plus de réponses au public" a-t-elle confié.

Krista Vernoff ne s'est pas étalée sur les raisons du départ de Justin Chambers mais a évoqué les conséquences de la disparition d'Alex sur Jo (Camilla Luddington) qui a vécu une période très compliquée lors de la saison 15. "Jo a vécu tellement de douleurs et de deuil la saison dernière, je voulais faire attention. C'est un peu un mystère ce qu'il se passe avec Alex" déclare-t-elle.

La saison 16 de Grey's Anatomy se poursuit chaque jeudi aux Etats-Unis et est dispo en US+24 sur MyTF1VOD en France.