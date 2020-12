Spider-Man 3 : Docteur Octopus de retour, Tobey Maguire et Andrew Garfield aussi ?

Un méchant culte de retour

C'est le 17 décembre 2021 que Spider-Man 3 sortira au cinéma. Une date encore lointaine ? Oui, mais qui nous laisse largement le temps de nous préparer un stock de Doliprane suffisamment important afin d'être prêt le jour J. Et pour cause, ce nouvel épisode des aventures de Peter Parker version Tom Holland va nous secouer dans tous les sens en mettant en scène le Multi-verse du héros de Marvel d'une façon incroyable.

On vient de l'apprendre, après le Electro de Jamie Foxx (vu dans The Amazing Spider-Man 2), c'est un autre adversaire culte de l'homme-araignée qui fera son apparition à l'écran : Docteur Octopus. Et attention, pas n'importe lequel, selon le Hollywood Reporter il s'agira bien évidemment de la version d'Alfred Molina que l'on a pu suivre dans l'excellent film Spider-Man 2 en 2004.

Les deux autres sagas à l'honneur

De quoi comprendre que le Spider-Man du MCU va donc croiser les mondes des Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire ? Absolument. Collider le révèle également, Marvel aurait déjà convaincu Andrew Garfield et Kirsten Dunst (MJ) de reprendre leur rôle, tandis que le studio serait également en négociations avec Sony, Tobey Maguire et Emma Stone (Gwen Stacy) afin de les convaincre de participer à cette aventure. A noter néanmoins que la possible grossesse d'Emma Stone pourrait logiquement venir bouleverser les plans des scénaristes...

A l'heure actuelle, on ne sait rien du pourquoi ni du comment tout ceci pourrait voir le jour à l'écran, mais quand on sait que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) aura le rôle du nouveau mentor de Peter Parker (suite à la mort de Tony Stark) et que l'on connait la force de ses pouvoirs, on peut légitimement penser que le membre des Avengers sera lié à l'exploration de ce multi-verse.

Et dire que tout ceci n'aurait probablement jamais été rendu possible sans le succès de l'incroyable film d'animation Spider-Man : New Generation.