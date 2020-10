Spider-Man 3 : Jamie Foxx de retour en Electro face à Tom Holland

Andrew Garfield a de quoi faire la tête. Alors que sa propre saga The Amazing Spider-Man n'a jamais pu aller au bout de ses ambitions malgré des scores au box-office loin d'être désastreux, Sony tente désormais d'importer son univers dans celui de Tom Holland, le nouvel interprète du super-héros.

Un grand méchant de retour contre Spider-Man

D'après les informations du Hollywood Reporter, l'acteur Jamie Foxx devrait ainsi intégrer le casting de Spider-Man 3. Et attention, c'est le twist le plus fou dans l'histoire : le comédien devrait y reprendre son rôle d'Electro, personnage qu'il incarnait déjà en 2014 dans The Amazing Spider-Man 2. Une révélation surprenante (d'autant que la raison scénaristique est encore inconnue), qui interroge logiquement.

Faut-il comprendre que les univers des trois franchises Spider-Man ont récemment fusionné ? Cela expliquerait par exemple l'apparition de JK Simmons dans Far From Home avec le rôle de Jameson qu'il tenait déjà dans la trilogie de Sam Rami. Ou alors, doit-on s'attendre à une suite de l'histoire entre Spider-Man et Electro ? Mais dans ce cas, la situation serait quelque peu étrange étant donné que Peter Parker a eu le temps de rajeunir avec Tom Holland...

Seule certitude à l'heure actuelle, il faudra se montrer patient avant d'avoir la réponse. Tandis que le début du tournage n'est pas prévu avant la fin de l'année (si tout va bien, Covid-19 oblige...), la sortie de Spider-Man 3 pourrait être décalée à décembre 2021, au mieux.

D'ici-là, et quitte à fusionner les univers, on croise les doigts pour que Sony arrive également à convaincre Tobey Maguire et Andrew Garfield de revenir afin de nous offrir un trio de Spidey à l'écran, comme s'apprête à le faire Warner Bros avec ses Batman...