Ben Affleck de retour en Batman dans le film The Flash

Un Batman peut en cacher un autre... Début 2019, on apprenait que Ben Affleck ne jouerait finalement pas Bruce Wayne dans le film The Batman, consacré au Chevalier Noir. C'est Robert Pattinson qui incarnera le super-héros dans le long-métrage réalisé par Matt Reeves et dont le tournage doit reprendre en septembre suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Mais Ben Affleck n'a pas totalement abandonné son rôle finalement.

Ben Affleck de retour en Batman

Eh oui, l'acteur et réalisateur rejouera bien Bruce Wayne au cinéma. Pas en solo mais dans le film The Flash dont la sortie est prévue pour juin 2022. Une info révélée par Andy Muschietti qui réalise le long-métrage. "Il est une partie importante de l'impact émotionnel du film. Les interactions et la relation entre Barry et Wayne vont apporter un niveau d'émotion que nous n'avons pas vu auparavant." a-t-il confié à Vanity Fair. En effet, Barry Allen (vu aussi à la télévision sous les traits de Grant Gustin) et Bruce Wayne ont vécu des drames similaires comme l'assassinat de leurs mères respectives.

Pour le film The Flash, la production va s'inspirer du comics Flashpoint dans lequel Barry Allen court si vite qu'il se retrouve dans une dimension parallèle. C'est là que le personnage joué par Ezra Miller devrait croiser des versions alternatives des personnages de DC dont le Bruce Wayne de Ben Affleck... mais aussi celui de Michael Keaton. L'acteur qui avait joué Batman en 1989 et 1992 dans Batman et Batman Returns sera lui aussi au casting. Prochaine annonce, le retour de Christian Bale ?