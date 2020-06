The Flash : Michael Keaton de retour en Batman, bonne ou mauvaise idée ?

Mauvaise idée

A l'heure actuelle, le Flash d'Ezra Miller est quasiment inconnu du grand public puisque, après un court caméo dans Batman V Superman, on l'a uniquement vu en action dans le très mauvais Justice League. Par conséquent, son histoire personnelle nous est totalement inconnue et on n'a pas encore eu le temps de se familiariser avec lui. On peut donc logiquement se poser une question : est-ce que la mise en scène du concept du Multivers (cela signifie qu'il n'existe pas qu'une seule Terre, mais des dizaines de mondes parallèles avec leurs différences) est réellement la priorité du moment ?

Certes, on commence à en avoir marre des origin story qui se répètent pour les héros, mais quand un personnage complexe comme Barry Allen baigne dans un univers aussi chaotique que le sien, commencer par quelque chose de plus simple afin de l'introduire au public ça ne serait peut-être pas plus mal... On s'en souvient, dès que le DCEU a tenté d'aller plus vite que la musique, il s'est toujours loupé en beauté.

Bonne idée

Etant donné que le réalisateur Andy Muschietti semble réellement vouloir profiter du premier film solo de Flash pour déjà mettre en scène le Multivers, il est au moins rassurant de voir Warner Bros souhaiter garder une certaine cohérence à l'écran. Ainsi, plutôt que de caster plein de nouveaux acteurs pour incarner de nouvelles versions de certains personnages cultes de DC, c'est excitant de voir le studio tout faire pour intégrer son Histoire dans ce film.

On parle ici du retour de Michael Keaton en tant que Batman, mais certaines récentes rumeurs faisaient également état du retour de Jeffrey Dean Morgan dans la peau de Thomas Wayne (le papa du Bruce Wayne de Ben Affleck dans Batman V Superman). Pour un DCEU accusé de n'avoir aucune cohérence et ligne directrice, cela serait un joli clin d'oeil de voir tous ses films être réunis au sein d'un même projet, et cela légitimerait l'existence des nombreux Joker ou Batman différents présentés ces dernières années.

Mauvaise idée

Autant le retour de Michael Keaton en Bruce Wayne pourrait être sympa à suivre le temps d'un cameo, autant le rôle que souhaiterait lui donner Warner Bros au sein du DCEU n'a rien de très rassurant. D'après les informations du Hollywood Reporter, "Le rôle qui serait imaginé pour le comédien serait un rôle semblable à celui joué par Samuel Jackson en tant que Nick Fury au sein du MCU, à savoir une sorte de guide, mentor". Traduction ? Cette version de Batman pourrait donc revenir de temps en temps à l'écran afin de faire le lien entre différents films. On parle même déjà d'une future apparition dans Batgirl.

Problème, ça n'aurait aucun sens et ça poserait plus de questions qu'autre chose (pourquoi maintenant ? pourquoi utiliser l'une des plus vieilles versions du héros qui n'était clairement pas la plus badass ? pourquoi ne pas plutôt surfer sur une version récente comme celle de Robert Pattinson ou Ben Affleck ?). Par ailleurs, ça ne servirait à rien si ce n'est à nous prouver que Warner ne sait toujours pas dans quelle direction aller avec ses projets et souhaite, encore une fois, imiter Marvel. Or, la dernière fois que le studio a fait ça, ça a donné Suicide Squad et Justice League... Il est temps que DC se construise sa propre identité au ciné.

Bonne idée

Même si on considère cette idée de Multivers comme trop rapide - elle aurait été plus crédible dans un The Flash 2, cela reste excitant de voir Warner Bros prendre des risques à l'écran. Alors effectivement, c'est un projet qui peut être casse-gueule avec la possibilité d'une histoire indigeste, néanmoins, l'heure n'est plus aux projets sages et sans ambitions. Avec l'introduction du MCU il y a déjà 12 ans, les super-héros sont plus présents que jamais au cinéma et il est important pour les studios de se réinventer afin de ne pas lasser le public. Et clairement, les voyages dans le temps et inter-dimensionnels semblent être la prochaine étape pour continuer à nous surprendre et, pourquoi pas, introduire de nouveaux héros (poke Green Lantern).