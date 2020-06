The Batman : Robert Pattinson face à un nouveau Joker au cinéma dans la trilogie ?

Après Heath Ledger (The Dark Knight) en 2008, Jared Leto (Suicide Squad) en 2016 et Joaquin Phoenix (Joker) en 2019 - sans compter Cameron Monaghan dans la série Gotham, le plus grand ennemi de Bruce Wayne va-t-il avoir le droit à un 4ème interprète au cinéma en moins de 15 ans ? C'est malheureusement possible.

Encore un nouveau Joker en approche ?

On le sait, Matt Reeves a été recruté par WB et DC afin de réaliser The Batman, un nouveau film centré sur l'An-Zéro de Bruce sous le costume du Chevalier Noir, incarné ici par Robert Pattinson. Et pour l'occasion, le réalisateur l'a confié, il compte mettre l'action un petit peu de côté afin de s'intéresser aux talents de détective du héros. C'est pour cela que Le Pingouin (Colin Farrell) et L'Homme-Mystère (Paul Dano) sont notamment attendus à l'écran afin de jouer avec lui.

Problème, The Batman ne devrait être que le premier épisode d'une nouvelle trilogie. Et là où l'on imaginait Matt Reeves capable d'amener le pote de Superman vers quelque chose de nouveau et une histoire inédite, le cinéaste pourrait finalement retomber dans la triste facilité afin d'attirer le public. A en croire le site The Direct, "Matt Reeves a l'intention d'introduire un nouveau Joker dans sa trilogie. Il envisage de le faire apparaître dans le second et le troisième film, aux côtés de nombreux vilains".

Une simple rumeur à prendre avec des pincettes pour le moment, mais le site précise tout de même, "Ce nouveau Joker sera cité dans The Batman qui sortira en 2021". Autrement dit, même si aucun casting n'est encore lancé, la probabilité pour que cette rumeur soit vraie est grande.

Pourquoi c'est décevant

En temps normal, une telle nouvelle aurait logiquement de quoi nous réjouir. Néanmoins, après deux nouveaux Joker présentés en l'espace de 4 ans - qui pourraient d'ailleurs chacun avoir le droit à de nouvelles aventures au ciné (oui oui, même la version de Jared Leto), une nouvelle incarnation en si peu de temps serait décevante.

La force de DC et l'univers de Batman, c'est justement la diversité de sa galerie de méchants iconiques, aussi bien dans leurs aptitudes que leurs personnalités. Et entre Freeze et son histoire émouvante, le manipulateur et torturé Double-Face ou l'incroyablement badass Deadshot, il y a largement de quoi écrire de nouvelles histoires épiques et passionnantes avec d'autres méchants emblématiques. Alors oui, il est difficile d'imaginer Batman sans Joker, mais ça serait sympa d'essayer pour une fois...