The Batman : un Bruce Wayne tout fin ? Robert Pattinson refuse de se muscler pour le rôle

Pour beaucoup, super-héros rime avec corps ultra musclé. Il suffit de voir Ben Affleck dans Batman VS Superman, Henry Cavill dans Superman ou Chris Hemsworth dans Thor pour comprendre que les acteurs passent autant de temps dans une salle de muscu que sur un plateau. Cependant, si les spectateurs se sont habitués à voir les abdos dépasser des costumes, Robert Pattinson est loin d'être fan de cette mode.

Un Batman sans muscle ?

Ce n'est plus un secret, l'ex-star de Twilight a été recrutée par Warner Bros et DC afin de porter Bruce Wayne dans une nouvelle aventure ciné et solo de Batman. Cependant, si l'acteur est plutôt fier de rejoindre cette grande famille, il n'est pas question pour lui de faire n'importe quoi pour ce rôle. De fait, à l'instar de Paul Ruud dans Ant-Man ou même Tobey Maguire dans la première trilogie Spider-Man, attendez-vous à un super-héros (physiquement) normal à l'écran.

Interrogé par GQ sur sa routine sportive durant le confinement - le tournage du film The Batman a logiquement été interrompu suite à l'épidémie de Coronavirus, le comédien a révélé n'utiliser aucun des accessoires laissés par son coach personnel et ne pas se sentir en accord avec le diktat du corps parfait pour jouer un super héros : "Je pense que, si vous passez votre temps à vous entraîner, vous faites partie du problème. Vous établissez un précédent." Mais si ses propos peuvent surprendre à une telle époque, Robert Pattinson a ensuite précisé avec justesse, "Personne ne faisait ça dans les années 70. Même James Dean n'était pas parfaitement musclé".

Un acteur dissipé

De quoi s'attendre, grâce à lui, à une nouvelle ère de héros plus normaux à l'écran ? Difficile à dire. Seule certitude, il n'est pour l'instant pas suivi par ses collègues. GQ le dévoile, "Pattinson a récemment appelé une autre actrice du film, Zoë Kravitz [recrutée pour incarner Catwoman] et elle lui a dit qu'elle s'entraînait 5 fois par semaine depuis l'arrêt du tournage". Une révélation qui a fait déprimer Robert Pattinson, qui a ajouté en soupirant, "Je ne fais quasiment rien moi".

En même temps, cette situation n'est en rien surprenante quand on connait son mode de vie. Après avoir confié qu'il venait de faire cuire de pâtes au micro-onde, "J'ai regardé ça sur YouTube. (...) Qui aurait cru que ça donnerait un truc dégoûtant", l'acteur a confessé ne pas être un pro de l'alimentation saine, "Là je suis un régime strict imposé pour Batman et, Dieu Merci ! Je ne sais pas ce que je ferais sans ça. (...) Sinon, je mange à même les boîtes de conserve. Je mets littéralement du Tabasco dans une boîte de thon et je mange directement dans la boîte".

On comprend mieux pourquoi Matt Reeves, le réalisateur, a choisi de raconter une histoire centrée sur les aptitudes de détective de Batman plutôt que sur ses aptitudes de combat.