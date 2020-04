Chris Hemsworth (Thor) dévoile son entraînement à la maison pour se muscler durant le confinement

Chris Hemsworth muscle notre corps

L'heure est grave : trois semaines après le début du confinement vous venez de découvrir que vous avez mangé plus de M&Ms que vous n'avez fait de pas dans votre appartement ou maison ? Vos t-shirts commencent à être trop petits ? Votre canapé grince dès que vous vous installez ? Pas d'inquiétude, on a la solution.

Alors que Chris Hemsworth passe habituellement son temps à sauver le monde aux côtés des Avengers, l'interprète de Thor a cette fois-ci décidé de sauver notre corps. Sur son compte Instagram, le comédien vient en effet de mettre en ligne toute une session d'exercices (à répéter 5 fois !) qu'il a mis en place avec son propre coach sportif.

Des exercices qui font transpirer

Au programme ? Des burpees réinventés, des dips, du curl en prise marteau, des squats et même des Mogul jumps. Des exercices qui ne nécessitent pas un matériel professionnel à portée de main et qui se révèle aussi simples qu'efficaces. Attention, on vous prévient tout de même, si le comédien transpire à peine, cet enchaînement est ultra physique (en même temps, difficile de faire moins pour espérer obtenir le corps d'un dieu).

La bonne nouvelle, c'est que si vous survivez à cette première session auprès de Chris Hemsworth, l'acteur vous en réserve plein d'autres sur son site dédié au fitness (Centr.com). Et si jamais c'est trop compliqué pour vous, sachez que Tibo inShape est également présent sur Youtube.