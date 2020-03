Tibo InShape : le YouTubeur propose des cours de sport durant le confinement, mais attention...

A part ceux qui préfèrent jouer avec leur vie et celle des autres en se promenant encore dehors aujourd'hui, on se retrouve actuellement tous dans la même galère ; en plein confinement chez nous à attendre que l'épidémie de coronavirus soit enfin vaincue. Une situation qui se vit différemment en fonction des foyers (solo, duo, famille) et des logements (appart de 15m², maison avec jardin), mais qui pose le même problème : comment entretenir son corps quand on a son canapé comme seul ami ?

Tibo InShape, prof de sport durant le confinement

Bonne nouvelle, Tibo InShape est là pour nous. En effet, le célèbre YouTubeur a récemment ouvert une chaîne secondaire dans laquelle il nous livre ses meilleurs conseils et exercices afin de nous motiver à nous mettre au sport et nous permettre de bientôt concurrencer Chris Hemsworth dans Thor ou Gal Gadot dans Wonder Woman.

Mieux, face à cet épisode de confinement, le sportif a même décidé d'aménager ses cours (gratuits) afin de coller au mieux à nos contraintes matériels et organismes. Par exemple, vous pouvez le découvrir dans notre diaporama ou ci-dessous, en plus de nous dévoiler les meilleurs exercices de musculation ne nécessitant qu'un simple élastique, le vidéaste a également mis en ligne des vidéos destinées aux enfants ainsi qu'aux adolescents. De quoi les aider à se défouler efficacement sans risquer la contamination dehors.

Une pratique sportive à maîtriser

Cependant, si Tibo InShape s'avère être un très bon prof à la fois régulier (une vidéo par jour) et inventif (nombreux exercices utiles et différents), il est important de ne pas abuser de la pratique sportive en cette période compliquée.

Au micro du journal Le Monde, Laurent Chevalier - président du club des cardiologues du sport, a en effet mis en garde le public sur la pratique du home-training : "Il faut bouger chez soi et un peu dehors en respectant les consignes mais en restant raisonnable en matière de durée et surtout d'intensité. S'entretenir, c'est bien, mais pas question de faire, par exemple, du home-trainer à fond les ballons. (...) Dans le contexte actuel, pas la peine d'en rajouter et de risquer des morts subites."

Surtout, si jamais vous ressentez un petit coup de fatigue ou êtes victime d'une fièvre, n'allez surtout pas imaginer qu'une séance de sport fera du bien à votre organisme. Le cardiologue l'a déclaré : "Ne faites pas de sport en cas de fièvre et dans les huit jours qui suivent un épisode fiévreux, ni en cas de courbatures et douleurs musculaires" ? Pour quelle raison ? Pour "éviter le risque de trouble du rythme ventriculaire".

Entraînez-vous avec Tibo et... modération !