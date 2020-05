The Flash saison 7 : Grant Gustin (Barry) rêve d'un gros changement pour la suite

Cette saison 6 de The Flash n'a une nouvelle fois pas été de tout repos pour l'ego du héros. Alors que Barry Allen passe son temps à se vanter d'être "l'homme le plus rapide en vie", il nous a encore prouvé qu'il était pourtant loin d'être le plus fort, que ce soit en étant confronté à des Speedsters toujours plus puissants que lui (coucou Godspeed) ou en perdant ENCORE ET TOUJOURS ses pouvoirs.

Nouveau costume pour The Flash ?

Une situation répétitive qui a de quoi lasser les fans, mais pas Grant Gustin, son interprète. Ainsi, plutôt que de demander aux scénaristes d'écrire (enfin) des histoires originales avec des situations nouvelles, l'acteur a profité d'une interview accordée à ET pour révéler sa priorité pour la saison 7. Au programme ? "Des bottes en or".

Oui, l'interprète de Barry l'a dévoilé, il aimerait que le costume connaisse une nouvelle amélioration afin de coller au mieux à sa version dans les comics. Tandis que sa tenue a déjà eu le droit à un reboot l'été dernier, l'acteur a révélé : "On a déjà le petit éclair en or au-dessus des bottes rouges, qui fait écho à l'éclair sur le masque, mais les bottes en or c'est vraiment LE seul truc qui nous manque pour compléter le style des comics. Il faut garder ce costume, mais ajouter des bottes qui iraient avec la ceinture". Le sens des priorités...

Bon, pour la petite anecdote, il faut savoir que Grant Gustin a récemment révélé douter de continuer la série pour des saisons 8 et 9, la faute à un emploi du temps surchargé qui l'empêche de faire d'autres projets. Ainsi, il n'est pas idiot de penser qu'il souhaite voir un tel changement dans ce costume afin de marquer l'évolution finale de son personnage et donc de pouvoir librement tourner la page...