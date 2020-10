Spider-Man 3 : Doctor Strange au casting, pourquoi c'est une très bonne nouvelle

Réunion de Spider-Men

Le saviez-vous ? Le prochain film solo de Doctor Strange s'intitulera The Multiverse of Madness. Autrement dit, on y parlera de mondes parallèles, à l'instar de ce qu'a pu faire le Arrowverse de DC à la télévision récemment. Et là où cette information est intéressante, c'est que l'on se doute que ce concept de multiverse sera également introduit dans Spider-Man 3. Après tout, il a déjà été teasé dans Spider-Man 2 : Far from home et on l'a récemment appris, J. Jonah Jameson version J.K. Simmons et Electro version Jamie Foxx seront tous les deux présents à l'écran alors même qu'ils appartiennent à deux franchises différentes, celle de Sam Raimi pour le rédacteur en chef et celle de Marc Webb (The Amazing) pour le méchant.

Aussi, avec l'hypothèse que le héros de Tom Holland profitera bien de la présence de Doctor Strange pour voyager dans les différents univers parallèles, il devient désormais difficile de ne pas espérer (et se hyper pour) une rencontre du jeune super-héros avec les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cela ressemblerait un peu trop à ce que prépare DC avec The Flash et les différents Batman, mais ça serait néanmoins ultra badass. Le film d'animation Spider-Man New Generation peut en témoigner.