Black Panther 2 : Chadwick Boseman ne sera pas remplacé, Disney dévoile des détails sur le film

Pas de nouveau T'Challa

Ce jeudi 10 décembre 2020, Disney a profité d'une longue conférence de presse pour présenter ses nombreux futurs projets Marvel. Et sans surprise, le studio a confirmé la production à venir d'un film Black Panther 2. Toutefois, cela a également été annoncé, cette suite se fera sans T'Challa.

Suite au décès de Chadwick Boseman le 28 août dernier, Disney a en effet fait le choix de ne pas chercher de remplaçant pour ce rôle. Sur Twitter, il a notamment été révélé ceci : "Afin d'honorer l'héritage de Chadwick Boseman et son interprétation de T'Challa, Marvel ne recastera pas ce héros, mais profitera de cette suite pour explorer le monde du Wakanda et ces autres personnages importants qui ont été introduits dans le premier film".

Quel avenir pour Black Panther ?

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment l'absence de T'Challa sera expliquée à l'écran, ni si celle-ci marquera également la fin du héros Black Panther. En effet, c'est un détail qui n'a pas échappé au public, Disney parle bien de l'interprétation de Chadwick Boseman en tant que T'Challa, mais non en tant que Black Panther.

Or, comme on pourra bientôt le découvrir dans la série Batwoman et peut-être même au ciné avec la transition Steve Rogers / Sam Wilson pour Captain America, le départ d'un héros ne signifie pas nécessairement la fin des aventures de son alter-ego. Aussi, rien n'empêcherait réellement un autre personnage (comme Shuri par exemple) de prendre la relève sous le costume.

Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce film sera toujours écrit et réalisé par Ryan Coogler et qu'il est attendu au cinéma le 8 juillet 2022.