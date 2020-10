Batwoman saison 2 : le nouveau costume de Ryan Wilder enfin dévoilé (et y a du changement)

Nouveau costume pour Batwoman

La date de diffusion précise n'est pas encore connue, mais on sait déjà que la saison 2 de Batwoman sera portée par une nouvelle héroïne. Suite à l'annonce du départ de Ruby Rose cet été, les créateurs ont en effet choisi de remplacer son personnage de Kate Kane par Ryan Wilder, qui sera cette fois-ci incarnée par Javicia Leslie.

Un changement majeur dans l'histoire, qui sera marqué par une autre évolution très attendue : un nouveau costume. Designé par Maya Mani, créé par Ocean Drive Leather, celui-ci bénéficiera de quelques améliorations plutôt stylées. Au programme ? Une nouvelle perruque enfin crédible aux jolies pointes rouges, des gants rouges qui monteront jusqu'aux avant-bras, des bottes plus courtes... Bref, on sera loin du costume façon cosplay sans budget de Kate Kane en saison 1. Entre ça et celui de Red Hood dans Titans, les séries DC vont nous gâter.

Des améliorations logiques et importantes

Cependant, ce très beau travail réalisé sur ce Batsuit n'est en rien surprenant. Alors que Mani a confié à TVLine avoir spécifiquement pensé ce costume en fonction de la comédienne, "Javicia Leslie apporte une force physique au rôle. C'était important que ce costume révèle cette présence imposante de Javicia tout en mettant en valeur son athlétisme", Caroline Dries (la créatrice de Batwoman) a révélé combien les évolutions présentes n'étaient pas anodines pour Ryan Wilder.

"Elle en vient à se dire, 'Que peut m'apporter ce Batsuit ?' Elle va rapidement réaliser le pouvoir de son symbole et ce qu'il peut apporter aux habitants de Gotham City" a-t-elle confié. En clair, il ne sera pas question pour Ryan Wilder de cacher ses atouts, mais au contraire d'en faire sa force, "Alors que Ryan acceptera enfin ce qui fait d'elle une personne spéciale, elle ajustera ce costume en fonction de son physique et de ce qu'elle représente."

Et forcément, la perspective d'incarner une véritable Batwoman inédite fait aujourd'hui le bonheur de Javicia Leslie. Toujours auprès de TVLine, l'actrice n'a pas caché sa joie de porter haut les valeurs de la diversité à l'écran et dans Gotham, "J'aime le fait que Ryan devienne sa propre version de Batwoman. C'est son style son swag, son état d'esprit. Je trouve ça important que les spectateurs puissent deviner rien qu'à sa silhouette que Batwoman est une femme noire".