Titans saison 3 : Red Hood va débarquer dans la suite, qui se cachera sous le masque ?

Red Hood débarque

On ne sait pas encore à quelle date la diffusion de la saison 3 de Titans débutera sur DC Universe, mais on sait déjà que la suite de la série va nous en mettre plein les yeux et sera plus badass que jamais. Et pour cause, cela vient d'être officialisé par le compte Twitter de la série, un nouveau héros fera son apparition à l'écran.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, c'est Red Hood qui débarquera et s'apprêtera à semer le chaos sur son passage. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, celui-ci a plusieurs origines dans les comics, mais l'une des plus connues est celle de Jason Todd. En effet, l'ex-Robin de Batman utilise cette nouvelle identité pour laisser parler sa passion pour la violence afin de mettre à mal le monde criminel.

Qui est sous le masque ?

Faut-il s'attendre à voir un twist identique être mis en scène dans Titans ? Difficile à dire. Si le costume laisse clairement entendre que ce Red Hood sera sans pitié et particulièrement épique à suivre (meilleur costume de la série jusque-là !), ce qui collerait parfaitement à l'identité du Jason Todd vu en saison 2, il faut également savoir que, dans les comics, Jason Todd ne devient Red Hood que des années après avoir été tué par le Joker, ce qui n'est pas arrivé dans la série.

De fait, il existe trois hypothèses. Premièrement, Jason Todd - qui est parti en fin de saison 2 en colère contre tout le monde, se serait laissé déstabiliser par ses émotions et aurait réellement été assassiné par le Joker hors-caméras avant la saison 3. Cela pourrait expliquer cette transformation, bien que trop rapide dans son exécution. Deuxièmement, c'est un troisième Robin qui serait présenté dans la série. Cela serait également surprenant étant donné que Jason est censé être le successeur de Dick, mais on le sait, rien n'est impossible chez DC. Enfin, troisièmement, il s'agirait tout simplement des effets secondaire de Crisis on Infinite Earths du Arrowverse puisque, on l'a vu avec les caméos de Hawk et Todd, son univers est lié avec celui de Titans...