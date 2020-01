Titans saison 3 : la série renouvelée ? Ce que l'on sait déjà

Une saison 3 ?

Bonne nouvelle, Titans reviendra bien pour une saison 3. Mauvaise nouvelle, DC Universe - la plateforme sur laquelle elle est diffusée aux USA, n'a toujours pas communiqué de date de diffusion. Pire, le tournage n'a même pas encore débuté. Autrement dit, il y a peu de chance que les nouveaux épisodes arrivent avant l'automne prochain, au minimum.

Un retour à la vie ?

Dans les dernières minutes de l'épisode 13 de la saison 2, Rachel annonçait à Dick son intention d'accompagner la dépouille de Donna à Themyscira, avec pour objectif de la sauver. Impossible ? Pas selon Conor Leslie, l'interprète de Wonder Girl. Lors d'une récente interview, la comédienne a sous-entendu que l'histoire de son personnage n'était pas terminée : "C'est intéressant parce que toute l'intrigue liée à Troia n'a pas encore été explorée dans la série".

Et pour ceux qui ne connaissent pas assez les comics, Troia est tout simplement une nouvelle identité prise par l'héroïne - qui meurt et ressuscite, afin notamment de s'émanciper de son ancienne vie. Un peu de la même façon que vient de le faire Dick en tournant la page de son passé de Robin.

Une nouvelle méchante

Ce n'est pas vraiment une surprise au regard de l'ultime scène de la saison 2, mais c'est désormais officiel : Blackfire - la soeur de Starfire, aura un rôle très important dans la saison 3. TVLine l'a récemment annoncé, la comédienne Damaris Lewis - son interprète, a en effet bénéficié d'une promotion et aura donc un rôle régulier à l'écran. De là à dire qu'elle en profitera ainsi pour prendre la place de Deathstroke dans le rôle de la grande menace pour nos Titans...

Une mention du Arrowverse ?

Durant les 3 premiers épisodes du méga crossover "Crisis on Infinite Earths" au sein du Arrowverse composé de Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman et Legends, on a eu la bonne surprise d'y découvrir Jason Todd (Robin) et Hank (Hawk). L'occasion d'apprendre que la série Titans fait partie du même univers et se déroule sur Earth-9, et... de voir cette Terre disparaître avec les autres. Alors on ne sait pas si les scénaristes de Titans s'amuseront à y faire référence dans la saison 3 - cette Terre devrait "ressusciter" lors des deux derniers épisodes du crossover, mais on croise déjà les doigts pour voir d'autres héros du Arrowverse s'inviter cette fois-ci chez eux.