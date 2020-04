Titans saison 3 : Batgirl au casting de la suite ? Premières infos

Une nouvelle héroïne arrive

On ne sait pas encore si Wonder Girl sera de retour lors de la saison 3 de Titans - pour rappel Diana se sacrifiait dans le final de la saison 2, même si Rachel et ses pouvoirs ouvrait la porte à un futur miracle - mais on sait déjà que sa place sera (temporairement ?) comblée par une autre héroïne.

A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée sur Facebook, Boris Mojsovski et Brendan Steacy (directeurs de la photographie sur la série) ont en effet annoncé l'arrivé d'un nouveau membre au sein de la team : "Notre premier épisode introduira un nouveau personnage et ça sera Barbara Gordon. Nous sommes très excités, d'autant plus qu'il y aura un nouveau plateau".

Batgirl ou Oracle ?

Une révélation très prometteuse au regard de l'importance du personnage dans les comics, qui pose désormais une question : s'agira-t-il de Barbara Gordon version Batgirl (super-héroïne aux côtés de Batman et Robin) ou bien de Barbara Gordon version Oracle (ex-Batgirl paralysée devenue experte en informatique et en renseignements) ?

A priori, les créateurs devraient plutôt pencher pour la seconde option. La raison ? Si Batgirl existait encore, on imagine que Jason en aurait déjà parlé. Après tout, il y a fort à parier qu'une collaboration avec une troisième personne dans les rues de Gotham l'aurait saoulé. De plus, le "nouveau plateau" teasé par le duo nous fait penser que la série pourrait mettre en scène le fameux repaire d'Oracle digne de la Batcave.

Alors on ne sait pas encore quel rôle pourrait bien jouer cette version de Barbara Gordon dans l'histoire, mais au vu de ses talents et de ses gadgets, on a hâte de le découvrir.