Batwoman saison 2 : Ruby Rose (Kate Kane) revient sur son départ et répond aux rumeurs

Batwoman reviendra sur la CW avec une saison 2 en 2021, mais la suite de la série se fera sans Ruby Rose. En mai dernier, l'interprète de Kate Kane a en effet annoncé son départ et la production a pris la décision de remplacer son personnage par une nouvelle héroïne prénommée Ryan Wilder, incarnée par Javicia Leslie.

Un départ logique

Un choc pour les fans, mais un soulagement pour la comédienne. Invitée de l'émission The Jess Cagle Show, elle a confessé avoir énormément souffert suite à son accident sur un tournage, "Ma blessure a rapidement rendu le retour au travail assez compliqué" et ce malgré une équipe qui "a tout fait pour [l]'aider". Aussi, avec un rôle très exigeant physiquement, Ruby Rose a préféré passer à autre chose, ne se sentant plus capable d'assumer un tel personnage.

"On a eu une discussion [avec les producteurs / créateurs] et on a convenu d'un commun accord que mon départ était probablement la meilleure solution pour la série, que nous partions dans des directions opposées" a-t-elle révélé. "C'était difficile et triste car on s'aime tous, mais ça faisait sens pour plein de raisons. (...) C'est une décision qui a été beaucoup discutée et réfléchie. Ca semblait être la meilleure chose à faire."

Ruby Rose fière de Batwoman

Par ailleurs, l'actrice a tenu à démentir certaines rumeurs. Soupçonnée d'avoir été désagréable sur le tournage et en conflit avec l'équipe, Ruby Rose a déclaré, "La série est géniale, j'adore le cast, je suis toujours en contact avec tout le monde".

Surtout, encore aujourd'hui, elle a rappelé être la première fan de la série du Arrowverse, "J'ai passé un excellent moment sur Batwoman. Je suis si fière de ce que l'on a fait. On a réalisé quelque chose de très important avec la mise en avant de la première version live-action de Batwoman et la première super-héroïne gay. (...) Au final, je suis très excitée de découvrir la saison 2".