Batwoman saison 2 : Ruby Rose remplacée par Javicia Leslie, une première image dévoilée

En mai dernier, c'était le choc pour les fans de Batwoman : Ruby Rose, qui interprète l'héroïne Kate Kane, a annoncé sa volonté de quitter la série de CW après une seule saison (incomplète à cause du coronavirus). Une décision qu'ex-star de Orange is the New Black a prise durant le confinement et suite à une blessure. Pour rebondir, les producteurs ont décidé d'axer la saison 2 sur une nouvelle héroïne : Ryan Wilder.

Javicia Leslie dans le costume de Batwoman

Pour l'incarner, ils ont fait appel à Javicia Leslie (God Friended Me), très fière de porter le costume de Batwoman : "Je suis extrêmement fière de devenir la première actrice noire à jouer ce rôle iconique de Batwoman à la télévision", avait-elle confié dans une interview accordée à Variety . "Et en tant que femme bisexuelle, je suis très honorée de faire partie de cette série pionnière pour la communauté LGBTQ+."

Voilà à quoi ressemblera Ryan Wilder

Mais à quoi va ressembler Ryan Wilder ? Ce samedi 26 septembre 2020, l'actrice a dévoilé sur son compte Instagram une première image de son personnage : "Attention, Gotham. J'ai enfilé mon costume et je suis prête à me lancer... Mais attendez que Ryan Wilder mette sa propre touche sur le Batsuit", écrit l'actrice qui apparait masquée et les cheveux rouges. Stylé !