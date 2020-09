Batwoman saison 2 : première image de Javicia Leslie en costume, évolutions à venir

Première image de Ryan Wilder en costume

Ce week end, Javicia Leslie - la nouvelle interprète de Batwoman dans la série du Arrowverse, a dévoilé une première image d'elle sous le costume de la super-héroïne, "Prépare-toi Gotham, je suis habillée et prête à l'action".

L'occasion de s'habituer à la disparition de Ruby Rose sous le masque, mais également de se poser une question : étant donné que Javicia Leslie incarnera un nouveau personnage (Kate Kane sera remplacée par Ryan Wilder), peut-on espérer la voir personnaliser ce costume ? La réponse est "oui". Toujours lors de son post Instagram, l'actrice a précisé, "Attendez que Ryan Wilder apporte sa patte à ce Batsuit".

Des évolutions à venir

Et si elle n'a pas souhaité en dévoiler davantage sur ses réseaux sociaux, on peut néanmoins déjà s'attendre à quelques évolutions au niveau de la perruque. Lors de l'événement DC Fandome organisé il y a quelques jours, la comédienne révélait en effet, "Caroline Dries [la showrunneuse] et moi parlons souvent du fait que si l'on met en scène une Batwoman noire, elle se doit d'être comme une soeur sous le costume. C'est important pour elle de savoir que sa silhouette est fidèle à ce qu'elle est, avec des cheveux naturellement texturés et autres choses du genre".

La première image dévoilée par Javicia Leslie ne reflète pourtant pas son discours ? C'est normal. Caroline Dries l'avait de son côté précisé, cela se mettra progressivement en place, "Comment s'assurer que Ryan ne cachera pas ce qui fait d'elle quelqu'un de géniale avec ce costume ? Il va forcément évoluer. On va voir le costume évoluer au début de la saison 2". On a hâte.