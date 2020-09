Batwoman saison 2 : "choquante et incroyable", l'absence de Kate Kane sera au centre de l'histoire

Il faudra attendre 2021 pour voir la CW diffuser la saison 2 de Batwoman USA, mais on sait déjà une chose sur les épisodes à venir : ils ne seront plus portés par Kate Kane. Il y a quelques mois, Ruby Rose - son interprète, a en effet annoncé son envie de quitter la série. De fait, les créateurs ont décidé d'abandonner son personnage et d'intégrer une toute nouvelle héroïne à l'écran (Ryan Wilder incarnée par Javicia Leslie) qui se glissera à son tour sous le costume de Batwoman.

Une décision qui n'a pas fait que des heureux auprès des fans - nombreux sont ceux qui auraient préféré voir une nouvelle actrice reprendre le rôle de Kate Kane, mais qui ne mettra pourtant pas fin à l'histoire de la cousine de Batman. Caroline Dries (la showrunneuse) l'a promis lors du DC Fandome, malgré son absence à l'écran, Kate Kane sera fortement présente dans l'intrigue.

Kate Kante toujours présente dans l'histoire

"On a deux histoires majeures cette saison. La première concerne Kate Kate" a rappelé la créatrice. "Où est Kate ? Que lui est-il arrivé ? Est-elle en vie ? Est-elle morte ? Est-elle en fuite ? Retenue prisonnière ? Perdue ? Ce sont d'énormes mystères qui nous amèneront très loin cette saison."

Caroline Dries n'a logiquement pas souhaité s'étendre davantage sur les idées des scénaristes à ce sujet, mais elle a tout de même révélé que le poids de cette absence sera très lourd et loin d'être sans conséquences pour ses proches. "Tous nos personnages auront des perspectives différentes par rapport à ça. Différentes théories du complot, différents points de vues..." a-t-elle ainsi teasé. "Cela va créer beaucoup de drama, de tension, des mystères et intrigues. Ça sera à la fois choquant, génial et incroyable."

Bref, si Ryan Wilder sera la nouvelle Batwoman, Kate Kane restera centrale à l'histoire. Reste désormais à savoir comment leurs deux histoires se rejoindront...