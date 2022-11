Black Panther 2 : voici le scénario initial prévu avant la mort de Chadwick Boseman

En août 2020, les fans de Marvel ont été choqués en apprenant la mort de Chadwick Boseman à 43 ans. L'acteur souffrait depuis des mois en silence d'un cancer du colon et ne s'était jamais confié sur sa maladie. Une mort d'autant plus brutale que l'acteur avait, peu de temps avant son décès, accédé à la notoriété en incarnant T'Challa, roi du Wakanda, dans Black Panther. Le film, sorti en 2018, a été applaudi par la critique et le public et cartonné aux Etats-Unis et partout dans le monde.

Lors de l'annonce de son décès, le doute planait sur l'avenir de la franchise Black Panther, la sortie du deuxième film ayant déjà été annoncée. Les producteurs ont finalement décidé de ne pas remplacer l'acteur décédé et de faire un second volet qui lui rendrait hommage. Black Panther : Wakanda Forever est donc fortement marqué par le deuil, mais que devait-il se passer dans le film à l'origine ?

Le scénario de Black Panther 2 que nous ne verrons jamais

Le réalisateur Ryan Coogler, qui est aussi scénariste du film, a levé le voile sur ce que nous aurions dû voir à l'origine dans Black Panther 2. Quand Chadwick Boseman est décédé, le metteur en scène travaillait depuis un an sur le scénario du film. Dans une interview donnée à Inverse, il a expliqué que le 2ème volet des aventures du héros devaient se dérouler juste après la fin d'Avengers : Endgame, lors de laquelle T'Challa ainsi que la moitié de la population, revenaient sur Terre après le "blip" de Thanos.

"Le ton était similaire. T'Challa devait faire le deuil du temps perdu, puisqu'il avait disparu pendant cinq ans. En tant qu'homme avec tellement de responsabilité envers tellement de gens, revenir après 5 ans d'absence, c'était de ça que le film parlait. Il fait le deuil de ce temps qu'il ne pourrait pas rattraper. Le deuil était une grosse partie du film" a-t-il confié. Ryan Coogler a finalement décidé de transformer le scénario pour que ce soit les habitants du Wakanda qui aient à vivre un deuil.

Cette intrigue qui n'a jamais changé

Mais malgré les nombreux changements, une chose est restée la même : le réalisateur affirme que Namor, le grand méchant joué par Tenoch Huerta, a toujours été l'antagoniste principal. "Il y avait d'autres personnages que nous avons pensé faire venir mais Namor était toujours là" a-t-il assuré.

Black Panther : Wakanda Forever est dispo au cinéma.