Black Panther 2 : après la mort de Chadwick Boseman, voici ce que nous réserve la suite

Pouvoir aux femmes

Ce deuxième film centré sur le Wakanda est sans conteste celui des femmes. Déjà au coeur du premier volet, les personnages féminins prennent encore plus d'ampleur dans cette suite. Si l'absence de T'Challa et de son interprète est évidemment l'un des grands thèmes du film, les actrices arrivent sans peine à se faire une place, sans justement que le trou béant laissé par la mort de Chadwick Boseman ne se fasse ressentir.

Black Panther : Wakanda Forever est donc un film plus que jamais féministe avec en son centre des mères, soeurs et guerrières qui vont devoir trouver leur place dans le nouvel ordre des choses. A commencer par Ramonda et Shuri. Angela Bassett livre une prestation bluffante dans cette suite, tout comme Letitia Wright qui respire la sincérité à chaque moment. Danai Gurira et Lupita Nyong'o ont aussi droit à des intrigues qui leur permettent de briller. Un nouveau visage rejoint aussi le casting : Dominique Thorne incarne Riri Williams, une jeune étudiante ultra talentueuse et future super héroïne de l'univers Marvel.

Un nouvel ennemi redoutable

Evidemment, ce deuxième volet ne pouvait pas être uniquement centré sur le deuil. Le Wakanda - et le monde entier - va être menacé par Namor, leader de Talokan, une ville sous-marine cachée du monde des vivants. Mix entre Aquaman et Avatar, ce peuple de petits hommes bleus est bien décidé à détruire le monde entier, à commencer par le Wakanda. Un ennemi redoutable car très difficile à détruire. Seule l'arrivée d'un nouveau Black Panther pourra sauver la petite nation. Tenoch Huerta Mejía est bluffant dans le rôle de ce méchant charismatique.

>> Cette annonce va briser le coeur des fans de Marvel, courage à tous ! <<

Black Panther : Wakanda Forever est une suite puissante et impactante. Hommage à Chadwick Boseman, féministe et engagé, le film a tout pour attirer les spectateurs en salles et les séduire. Même s'il est parfois un brin long et n'est pas toujours des plus surprenants dans son scénario, ce second volet est celui que tout le monde méritait. Restez bien jusqu'à la fin du premier générique, une belle surprise vous attend !