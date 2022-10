Cette annonce va briser le coeur des fans de Marvel, courage à tous !

Après les sorties de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor : Love and Thunder en salles, le MCU dévoilera bientôt son tout nouveau film au cinéma. Il s'agit du très attendu 2ème volet de Black Panther, intitulé Black Panther : Wakanda Forever. Rendez-vous le 9 novembre pour découvrir cette suite sans Chadwick Boseman, décédé en août 2020 des suites d'un cancer. Les fans de l'univers cinématographique de Marvel ne vont d'ailleurs pas vraiment s'ennuyer dans les mois et les années à venir.

En plus de Disney+ qui continue de nous proposer de nouvelles séries comme actuellement She-Hulk et prochainement la série sur Daredevil, Daredevil : Born Again ; Secret Invasion ou encore la série Echo, de nouveaux films sont aussi en approche. Au Comic Con 2022 en juillet dernier, Disney a annoncé de nombreux nouveaux projets autour de la franchise de comics dont deux nouveaux films Avengers. Aussi attendus prochainement ? Le remake de Blade, un nouveau film sur Les Quatre Fantastiques ou encore Deadpool 3 qui verra le grand come back de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine.

Marvel retarde les sorties de ses films, d'un an à 6 mois d'attente supplémentaire

Le twist ? Il faudra finalement attendre encore plus longtemps avant de découvrir les nouveaux films de la franchise Marvel en salles obscures. Cette semaine, Disney a lâché la mauvaise nouvelle : la plupart de ses films ont été décalés. Si certains n'ont droit qu'à un report de 6 mois ou moins, il faudra attendre presque un an de plus pour l'un des projets les plus prometteurs : le film Blade avec Mahershala Ali ne sortira qu'en septembre 2024 (contre novembre 2023 auparavant). Sont aussi impactés Avengers : Secret Wars, Deadpool 3 et Les Quatre Fantastiques. Voici les nouvelles dates de sorties aux US :

Blade : 6 septembre 2024 (au lieu du 3 novembre 2023)

Deadpool 3 : 8 novembre 2024 (au lieu du 6 septembre 2024)

Les Quatre Fantastiques : 14 février 2025 (au lieu du 8 novembre 2024)

Avengers : Secret Wars : 1er mai 2026 (au lieu du 7 novembre 2025)

En plus de ça, Marvel a aussi repoussé un autre film non titré pour le moment, prévu maintenant pour le 7 novembre 2025, et supprimé un autre film non titré de son programme. Seul Avengers : The Kang Dynasty ne bouge pas et est toujours prévu pour 2025. Les deux futurs Avengers ne sortiront donc finalement pas la même année.

Les films du MCU ne sont pas les seuls impactés par ces retards. Disney a aussi annoncé le report de plusieurs autres longs-métrages dont Chevalier avec Kelvin Harrison Jr ; Kingdom of the Planet of the Apes, la suite de la saga La Planète des Singes et le prochain film Hercule Poirot de Kenneth Branagh, A Haunting in Venice. Patience donc !