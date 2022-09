"Je vais chialer" : les fans ne se remettent pas du retour de Hugh Jackman en Wolverine dans Deadpool 3

En 2000, Hugh Jackman jouait pour la première fois le rôle de Wolverine dans le premier film X-Men. Par la suite, l'acteur australien a joué le mutant dans sept films dont trois films solos. Le dernier, Logan, devait marquer sa dernière apparition à l'écran et les fans ont même déjà choisi son remplaçant. Mais après un caméo dans Deadpool 2, Wolverine va s'associer au héros de Ryan Reynolds.

Deadpool 3 arrive... avec Wolverine

C'est sur les réseaux sociaux que le mari de Blake Lively a annoncé l'étonnante et excellente nouvelle : Wolverine sera de retour pour Deadpool 3 ! Dans une vidéo évidemment pleine de second degré, Ryan Reynolds évoque la préparation du film et l'importance de ce nouveau Deadpool à ses yeux et aux yeux du public... avant que Hugh Jackman n'apparaisse au second plan. "Hey Hugh, tu veux rejouer Wolverine ?" lui demande l'interprète de Deadpool. "Ok Ryan" répond alors l'Australien :