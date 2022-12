C'est l'un des meilleurs films Marvel et aussi le plus brutal de tous les temps : à côté, les Avengers sont faits pour les enfants

Quand on parle de films pour divertir, Disney est vraiment le roi. Le studio a passé des décennies à faire des films pour toute la famille, il est donc rare de voir un film qui serait uniquement réservé à un public plus mature. S'il est vrai que ces dernières années, ça a tendance à un peu changer (comme avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness), un autre film de la franchise nous a complètement secoués : Logan. Un film impitoyable, brutal et merveilleux.

Le Marvel qui ressemble le moins à un Marvel

Logan est sorti en 2017 et sert de fin à l'aventure de Hugh Jackman en tant que Wolverine (enfin, presque puisqu'il a depuis été annoncé que l'acteur reprendrait son rôle dans le prochain Deadpool). Le réalisateur James Mangold, qui avait réalisé Wolverine : Le Combat de l'immortel ou Night and Day, deux films d'action aux critiques pas dingues, s'est vu confier la tâche de réaliser le long métrage, dispo en France sur Disney+.

L'action de Logan se déroule en 2029, lorsque presque tous les mutants ont été exterminés. Notre héros a déjà environ 200 ans et n'est plus vraiment dans la meilleure forme. Pour la première fois, l'homme aux griffes montre des signes de vieillissement. Il passe ses derniers jours à travailler comme chauffeur et à vivre dans un désert solitaire avec le professeur X et Caliban, un autre mutant. Un jour, il croise une jeune fille nommée Laura (Dafne Keen vue ensuite dans His Dark Materials) qui, comme lui, a des griffes rétractables. En raison de son statut de mutante, de violents mercenaires la poursuivent et Logan doit la mettre en sécurité.