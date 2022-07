Marvel : le top 5 des meilleurs (et des pires films) du MCU, Thor prend cher !

4. Spider-Man : No Way Home

Ce n'est pas pour rien que Spider-Man est l'un des héros préférés des fans de Marvel. Dans Spider-Man : No Way Home, qui a cartonné au box-office, l'homme-araignée joué par Tom Holland va se retrouver en plein chaos du multiverse et être confronté aux autres versions de lui-même, jouées par Andrew Garfield et Tobey Maguire. En plus d'être l'un des films les plus appréciés de Marvel, Spider-Man : No Way Home est aussi le film qui rapporté le plus d'argent dans le monde en 2021. Eh oui, rien que ça !

Note : 93%