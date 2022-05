SONDAGE Avengers : Iron Man, Spider-Man... quel est le best ? Le choix impossible

Après Avengers : Infinity War, TF1 diffusera le 8 mai un autre film Marvel : Doctor Strange. Le héros joué par Benedict Cumberbatch revient aussi au cinéma dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness le 4 mai. Autre film Marvel prévu cette année ? Thor : Love and Thunder, en salles le 13 juillet prochain.

Tu as encore envie de kiffer avec des quiz et des sondages ? Donne-nous ton avis sur ces 10 séries Netflix, dis-nous quel est ton film Harry Potter préféré ou répond à notre quiz sur les remakes des dessins animés Disney.