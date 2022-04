QUIZ Le Roi Lion, Cendrillon, Aladdin... Connais-tu les secrets des remakes Disney ?

Si ce test t'a rendu nostalgique et t'a ramené en enfance, c'est normal ! Et encore, on aurait aussi pu parler des films Maléfique, Cruella ou encore Peter et Elliott le dragon, mais on s'est dit que c'était déjà pas mal. En attendant, tu peux toujours te remater les classiques de Disney (avec tes vieilles VHS si t'as encore un lecteur K7) ou (re)voir les remakes en live-action que tu peux mater sur Disney+.