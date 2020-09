Le Roi Lion 2 : c'est officiel, Disney commande une suite inédite du film en live-action

C'est la grosse surprise de la semaine, Disney - visiblement très satisfait du carton du remake en live-action du Roi Lion (1,6 million de dollars de recettes récoltés dans le monde en 2019), vient d'officialiser la production d'un tout nouveau projet centré sur l'univers de Simba.

Une suite au Roi Lion

Pour le moment, peu d'informations ont été annoncées (casting, date de sortie...). Tout ce que l'on sait, c'est que le réalisateur Barry Jenkins (Moonlight) a été choisi pour être derrière la caméra et que ce dernier a déjà promis sur Twitter qu'il ne s'agira "pas d'une suite, ni d'un remake". Autrement dit, l'histoire à venir devrait être 100% inédite et ne pas adapter Le Roi lion 2 : L'Honneur de la tribu sorti en 1998 ou Le Roi lion 3 : Hakuna Matata sorti en 2004, deux épisodes un peu plus confidentiels.

Seule certitude, on peut s'attendre à un film soigné et fait avec amour. Alors que Barry Jenkins est réputé pour sa maîtrise de la photographie et sa magnifique mise en scène, le réalisateur a profité d'un communiqué pour partager sa fierté de rejoindre cet univers, "En aidant ma soeur à élever ses enfants dans les années 90, j'ai grandi avec ces personnages. Avoir l'opportunité de travailler avec Disney afin d'étendre ce magnifique conte sur l'amitié, l'amour et l'héritage, tout en poursuivant mon travail centré sur la vie et l'âme de ces personnes qui résident en Afrique, c'est un rêve devenu réalité".

Reste désormais à savoir si le casting vocal du premier film sera de retour (Donald Glover pour Simba, Beyoncé pour Nala) mais on a déjà hâte.