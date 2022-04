SONDAGE Harry Potter : quel est le meilleur film de la saga ? Le choix impossible

Quel est le meilleur film Harry Potter ? Harry Potter l'cole des sorciers Harry Potter et la Chambre des secrets Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban Harry Potter et la Coupe de feu Harry Potter et l'Ordre du Phnix Harry Potter et le Prince de sang-ml Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2