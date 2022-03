Harry Potter, les retrouvailles : absences, fails et soupçons de tensions... retour sur les secrets des coulisses

Les retrouvailles anniversaire des acteurs de Harry Potter ont été filmées. L'émission spéciale appelée Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie (Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts en VO) est diffusée ce vendredi 11 mars 2022 sur TF1. Et comme beaucoup le savent déjà, Emma Watson a avoué son amour pour Tom Felton quand ils étaient plus jeunes, Daniel Radcliffe a révélé son crush de l'époque, il y a eu des confidences sur les couples en off...

L'occasion de retrouver les stars des films Harry Potter : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) et Emma Watson (Hermione Granger). Mais aussi d'autres acteurs du casting de la saga sur le célèbre sorcier : Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes...

Mais savez-vous tout ce qui s'est passé en backstages ? Voilà les secrets des coulisses de cette réunion !

J.K. Rowling absente des retrouvailles de Harry Potter mais PAS à cause des tweets transphobes

J.K. Rowling, l'écrivaine des livres Harry Potter, était absente des retrouvailles des 20 ans. En effet, les passages où elle parle datent d'avant la réunion. Mais les tweets transphobes de la romancière "n'ont pas joué de rôle" dans cette absence selon Entertainment Weekly. La prod de l'émission spéciale avait contacté J.K. Rowling et l'avait invitée à participer aux retrouvailles. C'est l'auteure et sa team qui auraient décidé de ne pas accepter cette invitation : "Son équipe a déterminé que les commentaires d'archives de l'autrice étaient suffisants".

Rupert Grint n'était pas présent physiquement à la réunion avec Daniel Radcliffe et Emma Watson

Rupert Grint non plus n'était pas vraiment présent. D'où ses réactions parfois étranges et décalées, que plusieurs fans avaient repérées. Ils avaient aussi vu dans le générique de fin de l'émission qu'une équipe de tournage était à Toronto au Canada, en plus de celle de Londres au Royaume-Uni. Donc Daniel Radcliffe et Emma Watson se sont bien retrouvés à Londres, mais Rupert Grint a tourné cette séquence depuis Toronto, et a ensuite été ajouté au montage vidéo.

La photographe Caitlin Cronenberg a confirmé sur Instagram : "On m'a demandé de photographier @rupertgrint qui tournait à Toronto et n'a pas pu se rendre à Londres pour le tournage principal. (...) On a essayé de faire correspondre parfaitement l'éclairage avec celui de Londres". Pourquoi était-il au Canada ? Pour les besoins d'un tournage (Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro, qui sortira sur Netflix).

La prod s'est trompée d'Emma : c'était Emma Roberts en photo, pas Emma Watson

Enfin, autre fun fact sur les coulisses de l'émission : le fail sur la photo d'Emma Watson enfant (qui a été corrigé depuis). Emma Watson parlait d'elle plus jeune et de son papa qui lui lisait Harry Potter à l'école des sorciers avant qu'elle décroche le rôle d'Hermione : "Je crois que j'avais environ 8 ans quand le premier livre est sorti. On les lisait en famille. Mon père faisait toutes les voix. Mon frère et moi, on était complètement obsédés. On le suppliait de continuer à chaque fin de chapitre. 'Encore un, s'il te plaît, rien qu'un, allez !'".

Et là, la production a dévoilé une photo d'elle enfant... Sauf que ce n'était pas elle, ils se sont trompés d'Emma : c'était un cliché d'Emma Roberts, la nièce de Julia Roberts qui est aussi actrice et que vous avez pu voir dans American Horror Story, Scream Queens ou encore Holidate.

De nombreux Potterheads ont repéré l'erreur et l'ont fait savoir sur les réseaux. La prod avait réagi dans un communiqué officiel relayé sur Entertainment Weekly : "Bien joué, fans d'Harry Potter. Vous avez repéré une erreur de montage qui nous avait échappé. Une nouvelle version sera bientôt mise en ligne".

Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie (Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts en VO) c'est ce vendredi 11 mars 2022 sur TF1.