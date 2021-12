Harry Potter : Emma Watson "amoureuse" de Tom Felton mais recalée, ses confidences sur son crush

Encore aujourd'hui, certains fans de Harry Potter pensent toujours qu'un couple Emma Watson / Tom Felton est possible. Si plusieurs couples se sont formés sur le tournage de la saga adaptée des romans de J.K. Rowling, les interprètes de Hermione et Drago n'ont jamais sauté le pas... à la grande tristesse de l'actrice. Il y a plusieurs années, Emma Watson s'était confiée sur son crush et elle en a dit plus dans Harry Potter 20th anniversary : return to Hogwarts, l'émission réunion des acteurs de la célèbre saga, dispo dès le 1er janvier en France sur Salto.

"Je suis tombée amoureuse de lui"

C'est dans un nouvel extrait qu'Emma Watson évoque sa relation avec Tom Felton et plus particulièrement son gros crush pour l'acteur. L'interprète de Hermione l'a même confié : elle était vraiment amoureuse de lui et a dévoilé comment elle s'en est rendue compte dans les coulisses de la saga. "Je suis entrée dans la pièce où on avait cours. Le devoir était de dessiner à quoi ressemblait Dieu selon nous et Tom avait dessiné une fille avec une casquette à l'envers sur un skate. Je ne sais pas comment le dire mais... je suis tombée amoureuse de lui" a-t-elle expliqué.

L'actrice explique aussi que, quand elle arrivait sur le plateau, elle cherchait constamment l'acteur sur la liste du tournage. "Si son nom y était, c'était une journée encore plus excitante" s'est-elle souvenue. Un crush qui n'était cependant pas réciproque. "Il avait trois ans de plus que moi et pour lui, il disait : 'Tu es comme ma petite soeur'" a confié la star.

Tom Felton était au courant du crush d'Emma Watson

Des révélations pas si surprenantes pour Tom Felton qui, de son côté, a expliqué qu'il était au courant du crush d'Emma Watson. "Je pense que pendant que j'étais au maquillage, quelqu'un m'a dit quelque chose du genre : 'Oui, elle a le béguin pour toi'" a déclaré l'interprète de Drago. Lui explique être toujours proche d'Emma Watson, même aujourd'hui. "Je suis devenu protecteur avec elle. J'ai toujours eu une tendresse particulière pour elle et ça continue aujourd'hui" a assuré Tom Felton.