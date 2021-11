Harry Potter : les acteurs bientôt réunis pour une émission spéciale, une énorme annonce à venir ?

C'est officiel, 2022 sera une bonne année. Non, on ne sait pas encore si l'Equipe de France de football remportera une nouvelle fois la Coupe du Monde, mais Warner Bros vient d'annoncer la meilleure des nouvelles : à l'instar de la série Friends il y a quelques mois, c'est une réunion Harry Potter qui va prochainement être diffusée sur la plateforme de streaming HBO Max aux USA.

Une réunion Harry Potter au programme en 2022

Au programme ? Pour l'heure, peu de détails sont encore connus sur cette émission événement imaginée pour fêter les 20 ans de la saga cinématographique, mais on sait déjà que de nombreux acteurs emblématiques seront présents comme Emma Watson (Hermione), Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron), Tom Felton (Drago) ou encore Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) et Bonnie Wright (Ginny). Un casting 5 étoiles qui nous promet de très belles choses à l'écran.

De même, il a été annoncé que "le casting légendaire va revenir là où la magie a débuté", ce qui nous laisse donc penser que cette réunion sera filmée dans les studios de la saga et peut-être même dans un décor culte (Poudlard ?). Un lieu parfait pour le casting afin de se remémorer de nombreux souvenirs de tournage, dévoiler quelques images d'archives inédites et bien évidemment, rendre hommage à d'anciens acteurs de la franchise, malheureusement décédés entre temps, que ce soit Alan Rickman (Rogue), Helen McCrory (Narcissa Malefoy) ou encore Richard Griffiths (Vernon Dursley).

De grosses annonces à venir ?

Peut-on également s'attendre à voir les comédiens profiter de cette réunion exceptionnelle pour annoncer de nouveaux gros projets liés à Harry Potter ? Ce n'est pas impossible. Alors que l'univers pourrait bientôt débarquer dans le monde des séries, et qu'un nouveau jeu vidéo est teasé depuis des mois, c'est un nouveau film qui se retrouve au centre de nombreuses rumeurs aujourd'hui. La raison ? Le réalisateur Chris Columbus (L'école des sorciers, La chambre des sorciers) - qui sera également présent lors de cette réunion, a récemment déclaré qu'il était prêt à adapter au cinéma la pièce de théâtre Harry Potter et L'Enfant Maudit. Un timing étonnant qui, pour certains, n'aurait rien d'une coïncidence.

Et ce n'est pas le nouveau message d'Emma Watson posté sur Instagram qui les fera changer d'avis. Dans celui-ci, la star n'hésite pas à rappeler à quel point elle est encore attachée à cette saga et à cet univers, ce qui laisse entendre qu'il pourrait ne pas être difficile de convaincre le trio original de revenir... "Harry Potter a été ma maison, ma famille, mon monde et Hermione a été (est toujours) mon personnage de fiction préféré, dévoile la comédienne. Je suis fière de ce que ce à quoi ce groupe à pu contribuer, pas seulement en tant qu'acteur de la franchise, mais également en tant qu'enfants devenus adultes. Je suis fière de voir tout ce que tout le monde est devenu".