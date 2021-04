Helen McCrory est morte : la star de Peaky Blinders et Harry Potter a succombé à un cancer

Une carrière riche en rôles cultes

Si son nom n'était pas le plus connu, son visage devrait à l'inverse vous rappeler énormément de souvenirs. Et pour cause, Helen McCrory se cache derrière de nombreux rôles cultes sur tous les écrans possibles. Ainsi, dans le monde des séries, on a notamment pu la retrouver en tant que Madame Kali dans Penny Dreadful ou Rosanna Calvierri dans Doctor Who, même si c'est bien son rôle de Polly Gray dans Peaky Blinders qui restera son plus mémorable à ce jour. Un rôle qu'elle était d'ailleurs censée reprendre cette année pour la saison 6, dont le tournage est actuellement en cours en Angleterre...

Du côté du cinéma, Helen McCrory a également brillé devant la caméra en y jouant par exemple la Ministre de la Défense dans James Bond Skyfall, en se glissant dans la peau de Mama Jeanne dans Hugo Cabret et, bien évidemment, en portant avec talent le rôle de Narcissa Malefoy dans la saga Harry Potter.