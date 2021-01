Peaky Blinders saison 6 : la série prendra fin... après un film

Une fin à retardement

La géniale série Peaky Blinders approche malheureusement de sa fin. Il y a quelques jours, Steven Knight (le créateur de cette fiction anglaise portée par Cillian Murphy) a effectivement confessé à travers un communiqué que la saison 6 à venir allait être la dernière. Toutefois, il est encore inutile de sortir vos mouchoirs, cette conclusion n'est pas près d'arriver sur nos écrans.

La raison ? Les créateurs vont faire un petit détour très spécial. Alors que le papa de Tommy avait également précisé que ce dernier épisode ne marquerait pas réellement la fin de l'aventure, "Même si la série se termine, l'histoire continuera sous une autre forme", on sait aujourd'hui comment l'équipe envisage de mettre un point final à l'histoire de la famille Shelby.

Le film est en marche

Auprès de Deadline, Steven Knight a dans un premier temps révélé que "l'épidémie de Covid-19 a changé nos plans". Autrement dit, la saison 7 qu'il envisageait au départ n'est désormais plus possible. Et visiblement, l'annulation de ce projet ne le frustre pas plus que ça. Il l'a ensuite confié, ce temps libre va au contraire lui permettre de préparer son fameux film Peaky Blinders qu'il tease déjà depuis plusieurs années, "Quoi qu'il en soit, je peux assurer que mon plan depuis le départ a toujours été de conclure Peaky avec un film. Et c'est exactement ce qui va se passer".

Une extension qui peut surprendre au premier abord, mais qui n'en reste pas moins logique. Alors que la série a récemment été adaptée en jeu vidéo et pourrait potentiellement avoir sa comédie musicale, il est à noter que la production d'un film de 2h coûterait moins chère qu'une saison de 6 à 8 épisodes et serait plus simple à organiser avec un tournage qui serait moins espacé dans le temps. Et quand on sait que la crise sanitaire a joué sur les budgets et les agendas des acteurs, cela semble être le compromis parfait.