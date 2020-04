Peaky Blinders : incarnez Tommy, la série débarque en jeu vidéo

Vous rêvez d'avoir la même classe que Tommy dans Peaky Blinders, mais vous flippez à l'idée de passer chez le coiffeur et de ressembler à un moine après ? Pas de souci, on a la solution ultime à vous proposer. D'ici quelques mois, la cultissime série de BBC Two aura le droit à une adaptation... en jeu vidéo.

Devenez un Peaky Blinder

En effet, c'est cet été que le jeu Peaky Blinders: Mastermind débarquera sur PS4, Xbox One, PC ou encore Nintendo Switch. Au programme ? Vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce présente dans notre diaporama, il s'agira d'un jeu de stratégie et de synchronisation qui vous permettra de vous glisser dans la peau de Tommy, mais également d'Arthur, Polly, John, Ada ou encore Finn.

Tandis que l'intrigue du jeu se déroulera avant la saison 1, il vous faudra utiliser les talents de chacun (la brutalité d'Arthur, les dons de diversion d'Ada, la capacité de Polly à acheter tout le monde) afin de prendre le contrôle de Birmingham et empêcher les ennemis de nuire au business de la famille.

Le jeu validé par Steven Knight

Développé par FuturLab, ce jeu aux graphismes soignés et fidèles à la fiction - qui vous permettra par ailleurs de naviguer dans le temps en fonction des actions à réaliser, est déjà validé par Steven Knight, le créateur de la série : "Vous allez devoir être aussi intelligent que Tommy, aussi dur qu'Arthur et impitoyable que Polly.. Bonne chance et souvenez-vous, vous êtes désormais un Peaky Blinder !"

Quoi de mieux qu'un tel jeu pour patienter jusqu'à la diffusion de la saison 6 ? Vivement !