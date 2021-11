Harry Potter de retour en film ? Le réalisateur en rêve et dévoile son plan

Harry Potter de retour en film ? Le réalisateur voudrait faire une suite en adaptant la pièce L'enfant maudit

Les fans du célèbre sorcier à lunettes, imaginé par J.K. Rowling, espèrent le retour d'Harry Potter au ciné. Les Potterheads sont nostalgiques de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans les rôles d'Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Et ça pourrait bien arriver ! Harry Potter pourrait être de retour avec un nouveau film. C'est Chris Columbus, réalisateur des deux premiers volets (Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la Chambre des secrets), qui a confié vouloir faire une suite à Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2.

A l'occasion du 20ème anniversaire du premier film, Chris Columbus a en effet révélé à Variety vouloir adapter la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit en film. "J'adorerais réaliser L'Enfant maudit. C'est une pièce géniale et les enfants ont le bon âge pour jouer ces rôles. C'est un de mes petits fantasmes". Et il se trouve que la pièce est la suite directe à Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2.

L'intrigue se passe 19 ans après le dernier livre / film. Harry Potter est adulte, désormais employé au ministère de la Magie. Hermione Granger est devenue ministre et son mari Ron Weasley tient un magasin de farces et attrapes. L'histoire suit Albus Severus Potter, le fils de Harry et Ginny Potter, l'année de son entrée à Poudlard où il intègre la maison Serpentard. Et il se trouve que Scorpius Malefoy, le fils de Drago Malefoy, est le BFF d'Albus Severus Potter.

Après tout, il y a bien eu une saga de films prequel, Les Animaux Fantastiques. Alors pourquoi pas une suite ? Les fans des films mais aussi des livres sur le sorcier vont certainement rêver de cette possible suite.

Il révèle aussi la scène la plus compliquée à tourner dans les deux premiers films Harry Potter

Le réalisateur a aussi parlé de la scène la plus compliquée à tourner sur Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la Chambre des secrets. "Elles étaient toutes délicates. Mais les scènes de Quidditch me viennent à l'esprit parce qu'il y avait beaucoup de travail sur fond vert. Dans cette situation, les enfants ne pouvaient rien voir, ils n'avaient rien de tangible sur lequel travailler" a avoué Chris Columbus, "Je suis devenu le quatrième acteur du film parce que dans beaucoup de ces situations, il n'y a rien pour eux. Dans la partie d'échecs, ils ont vraiment pu s'identifier parce que nous avons tout construit. Il y a quelques moments de synthèse dans le film, mais même les explosions étaient réelles. Les enfants se sont dit : 'Nous sommes sur un vrai plateau avec des pièces d'échecs tangibles et grandeur nature'".

"Les plus grands défis étaient lorsqu'ils devaient interagir avec des choses qui n'étaient pas là" a-t-il précisé, "Pour moi, c'était une sorte d'entraînement. C'était très physique, car je devais faire semblant d'être un personnage, que ce soit Voldemort à l'arrière de la tête du professeur Quirrell ou le Basilic dans le deuxième film. J'étais hors caméra et je faisais semblant d'être ces personnages, ce qui est assez fou si vous y pensez, mais c'était la seule façon d'obtenir certaines de ces performances de la part des enfants quand ils n'avaient rien à quoi réagir".