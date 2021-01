Harry Potter en série ? Warner Bros et HBO Max chercheraient déjà des scénaristes

Harry Potter : bientôt une série ou un autre film sur le sorcier ?

Après Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 et Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, y aura-t-il une série ou d'autres films ? Il y avait eu la saga des Animaux fantastiques, mais l'univers pourrait encore s'étendre.

La bonne nouvelle pour les Potterheads semble se confirmer : les films Harry Potter devraient être adaptés, avoir un prequel ou avoir une suite en série. Ou, le célèbre sorcier créé par J.K. Rowling pourrait apparaître dans d'autres films. En effet, Ann Sarnoff, PDG de Warner, avait avoué la "volonté de développer les nombreuses opportunités" avec l'arrivée du producteur exécutif Tom Ascheim, comme coordinateur des productions Harry Potter et plus généralement du Wizarding World. Warner Bros et HBO Max chercheraient déjà des scénaristes pour ces projets à venir selon The Hollywood Reporter.

"Les dirigeants de la chaîne soutenue par WarnerMedia ont engagé de multiples conversations avec des scénaristes potentiels explorant diverses idées qui permettraient d'amener la propriété tant aimée à la télévision" a ainsi révélé le média américain. Leurs sources "indiquent que des idées générales ont été discutées dans le cadre des premières réunions exploratoires".

Warner et HBO Max chercheraient les scénaristes mais aussi le pitch du projet

Il y aurait déjà eu plusieurs discussions sur les supposés projets autour de l'univers Harry Potter, mais Warner Bros. et HBO Max n'auraient pas encore déniché les scénaristes, ni l'histoire de cette série ou de ces films. Le site US parle en effet de "réunions pour trouver un scénariste et un pitch pour une série télévisée d'Harry Potter", mais "aucun scénariste ou talent n'y est actuellement attaché car les conversations en sont encore à leurs débuts et aucun accord n'a été conclu".

Warner Bros. et HBO Max ont cependant assuré à The Hollywood Reporter : "Il n'y a pas de série Harry Potter en développement dans le studio ou sur la plate-forme de diffusion".

En attendant de savoir si des projets autour du sorcier sont bel et bien en préparation, la plateforme de streaming prépare les retrouvailles des acteurs de Friends, des spin-off de Game of Thrones ou encore le retour de Sex and the City.