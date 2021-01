Harry Potter : de nouveaux films et des séries à venir ? Warner Bros se prépare

Il y a quelques semaines, Disney annonçait préparer de nouveaux films et de nouvelles séries adaptées de ses licences Star Wars et Marvel à destination du cinéma et de Disney+. Hier, on apprenait que HBO comptait exploiter plus intensément la franchise Game of Thrones en commandant un deuxième spin-off. De son côté, Netflix s'apprête à donner vie à un projet extrêmement attendu qui pourrait secouer la Terre : une série live-action de One Piece.

De nouveaux projets Harry Potter à venir ?

Vous l'aurez compris, les plus grosses licences du moment vont continuer encore longtemps à nous faire rêver et nous offrir de très belles choses sur nos écrans. Et sans grande surprise, Harry Potter devrait très bientôt participer à la fête. Alors que la franchise a récemment donné vie à une autre saga cinématographique (Les Animaux Fantastiques), Warner Bros pourrait voir encore plus loin dans les années à venir.

L'information vient d'être confirmée, le studio a en effet promu Tom Ascheim afin de superviser l'expansion du monde lié à l'univers fantastique imaginé par J.K. Rowling sous des formes diverses et variées. Pour cela, il sera sous la responsabilité d'Ann Sarnoff (Cheffe de WarnerMedia) et en contact direct avec l'autrice et ses représentants.

Des séries sur HBO Max ?

A l'heure actuelle aucun projet concret n'aurait encore été décidé concernant l'avenir d'Harry Potter. Néanmoins, alors que la rumeur d'une série située à Poudlard à une époque lointaine a récemment vu le jour et que les acteurs de la précédente saga s'avouent prêts à retrouver leurs personnages dans de nouveaux films (une adaptation de L'Enfant Maudit ?), il ne fait aucun doute que la situation devrait rapidement évoluer.

Dans un communiqué, Ann Sarnoff n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'importance de cette licence et les innombrables possibilités qui tendent les bras au studio, "Cette nouvelle direction managériale de la franchise montre l'importance énorme d'Harry Potter et son univers pour Warner Bros et la myriade d'opportunités que nous envisageons afin de poursuivre notre envie de satisfaire les fans à travers le globe. Je suis très heureuse d'avoir Tom pour guider nos efforts et j'ai hâte de le voir lui et son équipe travailler afin de découvrir des façons innovantes et créatives de garder ce monde magique à la fois actuel et pertinent pour les années à venir".

Bientôt une série Harry Potter sur HBO Max centrée sur l'enfance des parents d'Harry et de Rogue ? On signe tout de suite !