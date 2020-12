Harry Potter de retour au cinéma ? "Oui, je serai partant" assure Rupert Grint

C'est à partir du 15 janvier 2021 que Rupert Grint effectuera son retour sur nos écrans à travers la saison 2 de Servant, la flippante série d'Apple TV+. Et l'acteur l'a confié avec humour auprès de Comicbook, "Je pense que c'est la pire série à laquelle on peut participer quand on vient de devenir papa". De quoi nous mettre dans l'ambiance.

Rupert Grint veut retrouver Ron

Toutefois, si l'actualité du comédien tourne donc autour de cette nouvelle fiction horrifique aujourd'hui, il n'a logiquement pu échapper à une question sur Harry Potter. Ainsi, tandis que J.K. Rowling a imaginé une suite officielle à la saga avec la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, Rupert Grint a été interrogé par le média américain sur la possibilité de le voir reprendre son rôle de Ron Wesley lors d'une adaptation au cinéma.

Réponse de l'intéressé ? "Je ne sais pas. En tout cas, il ne faut jamais dire jamais. Je ne pourrai jamais dire 'Absolument pas !'". Une confession encourageante, d'autant plus qu'il ne s'est pas arrêté là. Après avoir rappelé, "Cela a marqué une énorme partie de ma vie et je suis toujours aussi passionné par ce personnage et leurs histoires", Rupert Grint a confirmé que la porte était réellement ouverte de son côté, "Donc oui, je serai partant pour ça lorsque le bon moment sera venu. Je ne sais pas de quelle manière ça pourrait se faire, mais on verra". Vous ne rêvez pas, voilà ENFIN une bonne nouvelle en 2020 !

Désormais, il ne lui reste plus qu'à convaincre Daniel Radcliff (Harry Potter) et Emma Watson (Hermione Granger) de le rejoindre dans cette aventure, et surtout, de vieillir encore de quelques années. Et pour cause, Rupert Grint - le plus vieux de la bande, n'a que 32 ans, là où le trio est censé être âgé de 37 ans au moment de l'histoire Harry Potter et l'Enfant Maudit. Encore un peu de patience, mais ça arrive !