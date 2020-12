Servant : la série de M. Night Shyamalan déjà renouvelée pour une saison 3 !

Si vous adorez les films d'horreur et les séries d'épouvante, vous avez sûrement dû mater Servant de M. Night Shyamalan (Split, Glass, The Visit...) sur Apple TV +. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder, voici l'histoire : après la mort de son petit garçon, Dorothy (Lauren Ambrose) le remplace par une poupée à des fins thérapeutiques. Elle décide d'engager une baby-sitter, Leanne, pour s'en occuper, mais cette dernière montre rapidement un comportement étrange et pas très rassurant. Elle cache surtout un gros secret...

Déjà une saison 3 pour Servant

Après la fin intrigante et énigmatique de la saison 1, Servant a été rapidement renouvelée pour une saison 2, qui démarre le 15 janvier 2021 sur Apple TV+, avec au programme "un virage surnaturel", "un avenir beaucoup plus sombre pour tous", le retour de Leanne (Nell Tiger Free) dans la maison et la révélation sur sa vraie nature !

La plateforme a une nouvelle fois décidé de ne pas perdre de temps puisqu'elle a déjà renouvelé la série avec Rupert Grint, Lauren Ambrose, Nell Tiger Free et Toby Kebbell pour une saison 3 ! Apple TV + n'a pas donné plus d'infos sur le tournage, l'intrigue ou encore la date de diffusion. En tout cas, espérons que la saison 2 de Servant remportera autant de succès que la première.

La bande-annonce de la saison 2 de Servant