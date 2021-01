Game of Thrones : un 2ème spin-off en préparation contre l'avis de George R.R. Martin ?

Nouveau projet Game of Thrones en préparation

Le premier spin-off de Game of Thrones - centré sur le passé des Targaryen, n'est même pas encore tourné (sa diffusion est attendue pour 2022, si tout va bien), mais HBO voit déjà plus loin avec cette franchise. Ainsi, plutôt que d'attendre les premiers retours afin de savoir si de tels projets intéressent réellement le public, la chaîne - possiblement inspirée par ce que prépare Disney+ avec Star Wars et Marvel, a déjà donné son feu vert pour une nouvelle série.

D'après les informations de Variety, c'est un spin-off basé sur les aventures de Dunk (Sir Duncan Le Grand) et Egg (Aegon V Targaryen), les héros d'une série de nouvelles écrites par George R.R. Martin dont l'intrigue prend place près de 100 ans avant les événements de Game of Thrones, qui serait actuellement en préparation.

Une série qui interroge

Une bonne nouvelle ? Si l'adaptation de cet univers a souvent été réclamée par les fans, il est encore trop tôt pour s'emballer. Pour l'heure, HBO n'a pas encore commandé officiellement de saison 1 complète, son choix se fera en fonction de la qualité du travail fourni et du potentiel exploitable. Surtout, ce projet est entouré d'incertitudes.

Et pour cause, seules trois nouvelles ont été écrites à ce jour, à savoir Le Chevalier Errant (1998), L'Épée Lige (2003) et L'Œuf de Dragon (2010). Et George R.R. Martin l'a toujours affirmé, les aventures de Dunk et l'Œuf sont loin d'être terminées, il a encore d'autres histoires à raconter. Or, c'est notamment pour cette raison qu'il avait, jusqu'à aujourd'hui, toujours refusé la moindre adaptation de ce cycle, par peur de revivre la même chose qu'avec Game of Thrones en voyant la série dépasser son travail littéraire.

De fait, de nombreuses questions se posent désormais : comment HBO a-t-elle réussi à lancer ce projet ? A-t-elle pris une décision sans l'avis/accord de George R.R. Martin ? L'auteur sera-t-il impliqué ou mis de côté ? La série pourrait-elle mettre en scène autre chose que ce qui a été écrit ou va-t-elle simplement se contenter de ces trois nouvelles ? George R.R. Martin aurait-il écrit en secret d'autres histoires prochainement publiées ?

Rendez-vous dans les semaines à venir pour plus de détails, mais ça s'annonce passionnant à suivre.