Game of Thrones le spin-off : découvrez les acteurs qui seront au casting

Le casting du spin-off de Game of Thrones se dévoile

Alors que la rumeur disait que Travis Fimmel alias Ragnar dans Vikings serait au casting du spin-off de Game of Thrones, il semblerait qu'il n'y soit pas. En effet, HBO a dévoilé le nom de 2 acteurs et de 2 actrices que vous verrez dans House of the Dragon, et il n'y figure pas. Qui sera au casting ? Pour l'instant, ce sont Olivia Cooke (Ready Player One), Matt Smith (Doctor Who) et Emma D'Arcy (Truth Seekers) qui ont rejoint Paddy Considine (The Third Day, The Outsider).

Pour rappel, le spin-off de Game of Thrones se déroulera 300 ans avant les guerres de trônes entre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington) ou encore Cersei Lannister (Lena Headey). L'histoire sera basée sur la famille de la "Mother of Dragons" et devrait se concentrer sur "la danse des dragons". Le tournage devrait commencer en 2021 et la date de sortie devrait être en début d'année 2022.