Game of Thrones : Travis Fimmel (Ragnar) de la série Vikings dans le spin-off ?

Game of Thrones a pris fin l'an passé, mais l'univers de Georges R.R. Martin reviendra sur nos écrans d'ici deux ans à travers son tout premier spin-off. On le sait, HBO et les producteurs de la célèbre série de fantasy préparent actuellement une fiction intitulée House of the Dragon, un prequel à la série originale située 300 ans avant les guerres de pouvoirs entre Cersei, Sansa ou encore Daenerys.

De Vikings à Game of Thrones ?

Un projet très attendu du public et qui serait (enfin) en train de prendre forme en coulisses. D'après la grosse rumeur du moment, un célèbre acteur serait en effet sur le point de rejoindre le casting. Ainsi, à en croire les informations de Torre De Vigilancia (à prendre avec des pincettes), c'est Travis Fimmel - la star de la série Vikings, qui aurait tapé dans l'oeil des créateurs.

Au programme ? Celui qui est actuellement connu pour son rôle de Ragnar dans la fiction d'History, pourrait bientôt se glisser dans la peau du Prince Daemon Targaryen. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de Westeros, il s'agit tout simplement du jeune frère du Roi Viserys Targaryen et surtout, d'un des meilleurs alliés de Rhaenyra (sa nièce / épouse), l'une des grandes héroïnes principales de la "Danse des dragons", cette fameuse guerre de succession meurtrière dans le royaume qui sera mise en scène à l'écran.

Ce casting est encore incertain à l'heure actuelle, mais il ne serait pas étonnant. On a pu le découvrir dans Vikings, Travis Fimmel est absolument parfait dans la badasserie au combat et possède un charisme incroyable, deux qualités très fortes de Daemon Targaryen. On croise les doigts.