Game of Thrones : quand le spin-off centré sur les Targaryen sera t-il diffusé ?

HBO prend son temps pour étendre l'univers de Game of Thrones. Au lieu de proposer des séries dérivées durant la diffusion, la chaîne câblée a décidé d'attendre la fin de la série pour lancer le développement de plusieurs projets autour de la saga écrite par George R.R. Martin. Si un spin-off dont le pilote a été tourné a ensuite été annulé, la chaîne a officiellement commandé House of the Dragon, une série centrée sur la famille de Daenerys qui se déroulera bien avant l'action de GoT. Et la patience est de mise !

Encore deux ans d'attente pour le spin-off de Game of Thrones

Si certaines séries enchaînent les saisons, d'autres se font cruellement attendre. En effet, entre l'annonce d'un projet et la première diffusion, il faut parfois patienter un an, deux ans, voire beaucoup plus. HBO semble en tout cas vouloir prendre son temps avec House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones qui a été créé par George R.R. Martin et Ryan J. Condal. Commandée en octobre dernier pour une saison 1 de 10 épisodes, la série n'arrivera pas sur HBO en 2020 ni même en 2021. "Mon avis, c'est que ce sera diffusé vers 2022" a confié le Président de la chaîne, Casey Bloys, à TVLine. On a donc le temps de voir venir...

House of the Dragon est en partie basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, publié en novembre 2018. L'action de cette série se déroulera 300 ans avant celle de Game of Thrones, à une époque glorieuse pour la Maison Targaryen. On y suivra les débuts du déclin de cette célèbre famille. Pour l'instant, aucun acteur n'a été annoncé au casting.