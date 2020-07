Game of Thrones : la "danse des dragons" au coeur du spin-off, premiers détails connus

Un an seulement après la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones, HBO travaille déjà sur une nouvelle série issue de l'univers fantastique imaginé par George R.R. Martin. La chaîne américaine l'a dévoilé il y a de cela plusieurs mois, elle a donné son feu vert à la production d'un spin-off centré sur la maison des Targaryen dont l'intrigue sera située près de 300 ans avant les guerres de pouvoirs entre Cersei, Sansa ou encore Daenerys.

La danse des dragons se prépare

Un projet très intrigant, qui avancerait même très rapidement en coulisses. D'après le site Recapped, le casting serait en effet déjà lancé et ce sont deux actrices (entre 28 et 35 ans) qui seraient actuellement recherchées afin de porter les rôles principaux. Alors attention, il s'agit d'une information à prendre avec des pincettes pour le moment, mais les héroïnes en question seraient Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower.

Ces noms vous disent quelque chose ? C'est normal, George R.R. Martin les cite régulièrement dans sa saga littéraire A Song of Ice and Fire. Et selon les premières révélations glanées au cours de nos lectures, on sait notamment que ces deux héroïnes se sont livrées une terrible bataille pour le Trône de Fer. Au programme ? Tandis que Rhaenyra était perçue comme l'une des personnes les plus sages des 7 Royaumes, sa tentative d'usurper la place d'Aegon II (son frère) sur le Trône a motivé Alicent Hightower (sa belle-mère et seconde femme du Roi Viserys I) à se rebeller contre elle. Et de cette confrontation explosive est née la danse des dragons.

De quoi s'agit-il ? D'une guerre de succession de 3 ans qui opposa deux clans (les Noirs en faveur de la princesse Rhaenyra vs les Verts en faveur de la reine Alicent Hightower) qui fit un nombre incalculable de victimes (et notamment des dragons), jusqu'à l'arrivée d'Aegon III Targaryen.

On ne sait pas encore qui sera castée, quand la série sera tournée et à quel moment HBO la diffusera, mais on est déjà hypé !