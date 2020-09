Harry Potter : le jeu vidéo Hogwarts Legacy se dévoile, les secrets de Poudlard bientôt à nous

En attendant un nouvel épisode des Animaux Fantastiques au cinéma (et qui sait, une possible adaptation de la pièce de théâtre L'enfant maudit), l'univers d'Harry Potter reviendra prochainement sur consoles (Playstation 4 et 5, Xbox One, Series X et Series S) et PC avec un tout nouveau jeu intitulé Hogwarts Legacy.

Découvrez les secrets de Poudlard et du monde des sorciers

Décrit comme un RPG, ce jeu nous plongera à Poudlard (mais pas que) dans les années 1800 et nous promet un monde ouvert absolument incroyable. Si l'on en croit la bande-annonce, Hogwarts Legacy nous permettra de découvrir tous les secrets de cette école de magie pas comme les autres, mais également de partir à la découverte de lieux incroyables (la Forêt Interdite et Pré-au-Lard sont déjà confirmés) et d'affronter des créatures aussi redoutables qu'impressionnantes.

Du côté du gameplay, comme tout bon RPG qui se respecte, L'héritage de Poudlard (titre du jeu en VF) nous permettra de contrôler un(e) jeune écolier/ère de notre choix et, à travers "une dangereuse aventure qui le/la verra découvrir une secret bien gardé du monde magique", de faire progressivement monter en puissance et en compétences le héros grâce à des cours et différentes missions passionnantes. Et bien évidemment, il nous sera également possible de se constituer une petite équipe afin d'affronter les terribles ennemis qui nous attendent et d'explorer "ce monde d'une très grande richesse".

Seul point négatif, il faudra patienter jusqu'à 2021 pour pouvoir enfin y jouer. Une raison de plus de vouloir en terminer avec 2020 !