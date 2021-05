Friends - The Reunion : 10 choses qu'on a apprises sur la série dans l'épisode spécial

Courteney Cox a failli jouer Rachel dans Friends, un autre acteur a failli jouer Joey

Les fans de Friends ont aussi pu découvrir que Courteney Cox a failli jouer Rachel au lieu de Monica. Elle avait été castée pour le rôle de Rachel, mais a expliqué aux producteurs qu'elle se sentait plus proche du personnage de Monica. Et elle a eu raison ! Quant au personnage de Joey, les producteurs ont hésité à le donner à Matt LeBlanc ou Louis Mandylor. Ils ont finalement choisi Matt LeBlanc, qu'ils ont trouvé plus drôle lors de son audition. L'acteur n'avait alors que 9 dollars en poche. Quant à Louis Mandylor, il a quand même fait une apparition dans l'épisode The One With Unagi, où il joue Carl, le faux frère jumeau de Joey.

Concernant Jennifer Aniston et Matthew Perry, ils ont failli ne pas être dans Friends. Ils étaient déjà engagés dans d'autres séries. Jennifer Aniston était dans la sitcom Muddling Through à l'époque. Mais elle a supplié le producteur de la laisser partir pour pouvoir se consacrer au perso de Rachel. Elle avait tourné 3 épisodes et adorait les acteurs de Friends et le scénario. Il lui a dit : "Tu ne deviendras jamais une star avec cette série" mais a fini par accepter de l'évincer. Matthew Perry, lui, tournait dans la série LAX2194 qui racontait le quotidien de bagagistes de l'aéroport de Los Angeles avec des extraterrestres. La Fox a trouvé le pilote tellement nul qu'elle a annulé la diffusion et cassé le contrat avec Matthew Perry, ce qui l'a libéré pour pouvoir accepter le rôle de Chandler.

Enfin, David Schwimmer ne voulait pas être casté dans Friends. Il avait arrêté la télé pour se lancer dans le théâtre mais a finalement accepté quand les producteurs lui ont confié avoir écrit le rôle de Ross en pensant à lui.