Friends : ce que deviennent Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey selon les acteurs

Friends : les acteurs racontent la suite pour Rachel et Ross et Monica et Chandler

Alors que Friends : The Reunion était diffusée sur HBO Max aux Etats-Unis, vous avez pu voir les retrouvailles des acteurs de Friends sur Salto en France. Le casting de Friends s'est réuni au grand complet pour la première fois depuis 17 ans. Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) et Matt LeBlanc (Joey) ont ainsi évoqué la suite pours personnages. Que seraient devenus les 6 amis en 2021 ? James Corden leur a demandé où en seraient Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey aujourd'hui, car il reste encore des questions depuis la fin de la série.

Rachel et Ross seraient mariés et avec des enfants a ainsi révélé Jennifer Aniston. "On serait mariés, on aurait des enfants", "et tu jouerais avec ton os" (Ross étant paléontologue) a ainsi assuré l'actrice qui a révélé qu'elle et David Schwimmer avaient un vrai crush l'un pour l'autre dans la vraie vie (mais n'ont pas pu se mettre en couple car ils étaient déjà engagés dans des relations amoureuses).

Monica et Chandler, qui ne devaient pas finir ensemble au départ, seraient eux aussi toujours en couple. Courteney Cox a expliqué : "Monica a toujours l'esprit de compétition. Ses enfants ont sûrement presque fini leurs études mais elle s'occupe de la vente de gâteaux à l'école primaire. Elle est à l'association des parents d'élèves". Matthew Perry lui a alors fait de grands gestes pour savoir où est-ce que lui en était avec elle, ce à quoi l'actrice a répondu : "Et toi tu continues de me faire rire, tous les jours". "Je voulais d'être intégré quelque part" a-t-il précisé avec humour.