Friends : Jennifer Aniston et David Schwimmer craquaient l'un pour l'autre durant le tournage

17 ans après la diffusion du dernier épisode, tous les acteurs de Friends se sont enfin retrouvés cette année devant une caméra dans "Friends - The Reunion". Disponible dès aujourd'hui sur HBO Max (USA) et Salto (France), ce programme très attendu des fans voit notamment les interprètes de Rachel, Joey, Ross, Chandler, Monica et Phoebe revenir sur le tournage de cette série culte et dévoiler de nombreuses anecdotes sur ses coulisses.

Un vrai crush entre Schwimmer et Aniston

Et parmi les révélations majeures de cette réunion, il y en a une qui devrait beaucoup faire parler ces prochains jours et nous faire regarder les épisodes de Friends d'une façon différente. Animateur de ces retrouvailles, James Corden a en effet posé LA question qui a traversé l'esprit de tous les fans au moins une fois durant un visionnage : est-ce que les acteurs ont vécu des petites histoires romantiques secrètes entre eux pendant le tournage ?

Réponse ? Non, mais oui, ça aurait pu. David Schwimmer l'a confessé, alors que son personnage (Ross) était au centre d'une intrigue romantique avec Rachel, il n'est lui-même pas resté insensible aux charmes de Jennifer Aniston, sa partenaire de jeu, "Durant la première saison, j'ai eu un crush énorme pour Jen. A un moment, on a tous les deux craqué l'un pour l'autre".

Cependant, l'acteur l'a assuré, il ne s'est jamais rien passé entre eux. En cause ? Des problèmes de timing, "L'un ou l'autre était à chaque fois dans une relation, et on a toujours fait attention à ne pas franchir cette frontière".

Un amour impossible, mais utile

Une confession inattendue mais approuvée par Jennifer Aniston. L'actrice l'a de son côté révélé, leurs sentiments étaient bien réels, à tel point qu'elle espérait que leur premier baiser se ferait naturellement hors-caméras et non sur un plateau, "Honnêtement, je me souviens avoir dit à David, 'Ca serait si nul si la première fois que l'on s'embrasse ce soit à la télévision'. Mais c'est ce qui s'est passé. Notre premier baiser a été dans ce café !"

Une preuve supplémentaire que les deux "friends" ont toujours respecté les relations de l'un et de l'autre, même si c'était visiblement parfois compliqué. La raison ? Ils passaient leur temps à se prendre dans les bras et à s'endormir l'un sur l'autre sur le canapé lors des pauses durant le tournage. "Au final, on a utilisé toute notre adoration et notre amour pour l'un et l'autre à travers l'histoire de Ross et Rachel" a admis Jennifer Aniston.

Et c'est probablement pour cette raison que la relation de ces deux personnage a toujours paru aussi belle, sincère et vibrante à l'écran.